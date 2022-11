Klaas Brookhuis nieuwe graaf van CV De BokelBulkes in Losser

Graaf Klaas is geboren op de Hoge Boekel en werd als kind al lid van de BokelKalfkes. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij aannemersbedrijf Oude Moleman in Rossum, waar hij zich met name bezighoudt met het behouden en renoveren van erfgoed. Naast de wagenbouw houdt hij van hiken en overnachten in de natuur. Mélanie Slootheer, afdelingshoofd binnen het sociaal domein bij de gemeente Enschede, is de eerste vrouwelijke adjudant van de vereniging. Binnen die vereniging is ze al actief als lid van de internetcommissie. Deelname aan de Alpe d’Huzes is een van haar sportieve doelen het komende jaar.