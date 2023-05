Krijgt erve De Reuver in De Lutte een nieuwe agrarische gebruiker? Buurman Martin hoopt van wel

Halve eeuw geknokt voor de N18: ‘In Den Haag vinden ze Delft belangrij­ker dan de Achterhoek’

‘Schei toch uit met die flauwekul. Dit kost mij tijd en geld.’ Nee, de automobilisten die in 1998 stapvoets achter trekkers aan door Eibergen reden waren niet blij. De urenlange blokkeeractie met langzaam verkeer moest de boodschap overbrengen: kom op met die rondweg want Eibergen verstikt. „Al 24 jaar vragen we erom”, zei een boze actieleider destijds. Minister Netelenbos had het zojuist weer tien jaar vooruit geschoven.