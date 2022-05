Kunstenaar Ton en zijn echtgenote Hanny uit Overdinkel overlijden twee dagen na elkaar

‘De dag voor Hemelvaart verliet papa ons, en nog geen 48 uur later ging mama hem achterna’, is een zin uit de overlijdensadvertentie van het echtpaar Van der Zanden.

Maker van Gaffel Aöske

Ton van der Zanden is vooral bekend als lid van het Lossers Kunstcollectief. Hij maakte onder meer het Gaffel Aöske, een beeld dat tegenover de Hema in Losser staat. Hanny van der Zande organiseerde jarenlang de kinderinstuif in het Trefhuus.

Liefde op eerste gezicht

Het was liefde op het eerste gezicht. Het huwelijk volgde slechts drie maanden later. Ton van der Zanden kwam later in de leer bij de Oldenzaalse bronsgieter Jan Kip. Het beeldhouwen begon als hobby. Later werd het zijn beroep. In zijn atelier bracht hij veel leerlingen de kneepjes van het vak bij.