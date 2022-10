Landgoed Twente Fair in De Lutte: zo landelijk dat de pinautomaat af en toe hapert

Alle gemeenten weten restafval te reduceren, behalve Almelo

ALMELO/ENSCHEDE/GROENLO - De Twentse gemeenten liggen op koers om in 2030 de hoeveelheid restafval teruggebracht te hebben tot maximaal 50 kilo per inwoner. Eén gemeente springt er negatief uit: Almelo. Geheel tegen de trend in, is daar de hoeveelheid restafval de laatste jaren alleen maar toegenomen.

