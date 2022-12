Lange gevangenisstraf en taakstraffen geëist tegen verdachten witwaszaak in Overdinkel

ALMELO - Tegen de vier verdachten in een grote witwaszaak in Overdinkel zijn door het Openbaar Ministerie gevangenisstraf en werkstraffen geëist. Hoofdverdachte Raimond W. (50) moet als het aan het OM ligt veertien maanden de cel in.

De partner van W., Denise K. (39), hoorde acht maand voorwaardelijke celstraf en 240 uur werkstraf eisen, Jeffrey W. (50) moet ook 240 uur arbeid verrichten en Jan Willem C. (42) zou 160 uur moeten werken. Jeffrey W. en Jan Willem C. moeten bovendien een geldboete van 10.000 euro betalen.

Luxe woning en geld witgewassen

W. en K. worden ervan verdacht samen een woning aan de Hoofdstraat in Overdinkel te hebben gekocht en verbouwd met geld waarvan ze wisten dat het afkomstig was van criminele activiteiten. De feiten zouden gepleegd tussen augustus 2014 en 10 juli 2020. Jeffrey W. en Jan Willem C. worden gezien als aannemers die contante betalingen hebben ontvangen voor gedane arbeid.

Derde poging

De relatief oude zaak kon na twee eerdere pogingen dan toch doorgang vinden. In december vorig jaar was een van de verdachten ziek en in juni van dit jaar was de voorzitter van de rechtbank ziek. Daardoor heeft het lang geduurd voor het tot een inhoudelijke behandeling is gekomen.

In juli 2018 verrichte de politie doorzoekingen in Overdinkel en op drie locaties in Duitsland. Daarbij werd beslag gelegd op een woning aan de Hoofdstraat in Overdinkel. De politie had toen al langer het vermoeden dat de woning met uit criminaliteit verkregen geld was aangeschaft en verbouwd. Er werden bij de doorzoeking administratie, digitale gegevensdragers, communicatieapparatuur, twee tasers, drie nepvuurwapens en contant geld in beslag genomen.