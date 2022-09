Leger des Heils opent verbouwde woonvoorziening Huis en Haard in Beuningen

Fietsover­steek blijft gemoederen in Losser en Overdinkel bezighou­den: ‘Het is wachten op ernstige ongelukken’

LOSSER - Het nieuwe fietspad tussen Goormatenweg en de Hoofdstraat bij Losser mag niet open zolang de oversteek van de Hoofdstraat niet veiliger is gemaakt. Dat stellen de voorzitters van de Dorpsraden Overdinkel en Losser in een gezamenlijke verklaring. „Het is anders wachten op ernstige ongelukken.”

