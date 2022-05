Lokkertje voor toeristen: Bad Bentheim komt met kortingskaart voor reizen in trein en bus

Het gaat om reizen met de ‘Regiopa’, die tussen Bad Bentheim, Nordhorn en Neuenhaus boemelt. Toeristen kunnen met een gastenkaart in Bad Bentheim tegen gereduceerd tarief gebruikmaken van het Obergrafschaft-ticket. Met dat ticket, geldig in bus en trein, kost een reis naar Nordhorn 5 euro, in plaats van 8,80 euro in de oude situatie. Fietsers zijn ook goedkoper uit. Wie zijn fiets meeneemt in de trein betaalt 6 euro, in plaats van 9,90 euro. De regeling gaat zondag in.