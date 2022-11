Losser boos over brief Stichting Behoud Twents Landschap: 'Onheuse bejegeningen en onfatsoenlijke aan een persoon gerichte insinuaties’

De stichting die ageert tegen de mogelijke komst van windmolens naar het buitengebied van De Lutte, was in de betreffende brief zeer kritisch over het beleid van de gemeente Losser. De stichting schreef onder meer: ‘De burger in de gemeente Losser wordt niet gehoord, wethouder Jaimi van Essen gaat de dialoog uit de weg en inhoudelijke vragen worden deels of helemaal niet beantwoord. En dan is de politiek ook nog eens verrast dat de burger geen vertrouwen meer heeft in zijn bestuurders.’