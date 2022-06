Losser is trots op vernieuwd centrum, maar het einde is nog niet in zicht: ‘Dat gaat het nog een stukje mooier maken’

MET VIDEO Tubantia verrast Renzo (17) uit Losser: ‘Geslaagd? Dat had ik niet verwacht!’

LOSSER - De vlag bij Renzo Warburg (17) uit Losser kan uit. Hij kreeg donderdag aan het begin van de middag te horen dat hij geslaagd was voor zijn VMBO-diploma. Dit tot zijn eigen verbazing. „Ik had gerekend op een herkansing. Ik was bang dat ik economie had verknald.”

9 juni