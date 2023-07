Losser overweegt deel van weg te kopen van de provincie om zelf de verkeersveiligheid te verbeteren

COLUMN Triest maar waar: aan de lange lijdensweg van dit ooit vermaarde hotel lijkt maar geen eind te komen

Dat de trieste, sneue, erbarmelijke, deplorabele, treurigstemmende, gekmakende, ‘mensonterende’, jammerlijke en deerniswekkende staat waarin hotel Berg en Dal verkeert mij pijn doet, zal niemand verbazen. Als dit pand zijn emoties kon tonen, schreef ik in een vorig decennium, zouden de tranen over de muren biggelen. Inmiddels zijn we ruim zes jaar verder en doet de aanblik van dit ooit roemruchte etablissement je vermoeden dat je in hotel Cherson aan het front in Oekraïne bent beland.