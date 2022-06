Losser schrijft weer zwarte cijfers: ‘We staan er financieel prima voor’

Corona is een spook uit het verleden, dit weet Losser er nog van: ‘Ik heb het gemist, al die mensen om mij heen’

In feesttenten zweet je schouder aan schouder, Schiphol kent ouderwets lange rijen vakantiegangers en in de Twentse treinen hangen ze er met de benen uit. Kortom, corona lijkt verder weg dan ooit. Toch vreest politiek Den Haag een hete herfst. Weten de mensen in Losser nog iets van corona? Verslaggever Maarten Schoon test het uit.

18 mei