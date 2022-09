Losser slaat handen ineen met gezellige muzikale middag waar clubs elkaar ontmoeten

Oldenzaler mishandelt handhaver na avond Boeskool: 'Wilde rustig kater van avond ervoor verwerken, gebeurt me dit...’

ALMELO/OLDENZAAL - Schuldbewust zit Robert E. uit Oldenzaal woensdag in de rechtbank in Almelo. In de week van de Boeskool is Lös ging het opnieuw mis voor E., die regelmatig met de reclassering in aanraking komt. Op donderdagochtend 18 augustus zou hij een handhaver een klap in het gezicht gegeven hebben, nadat hij op woensdag een gezellige avond had op de Groote Markt.

