Losser sluit zich aan bij SUN Twente, als helpende hand voor inwoners in financiële nood

Woensdagmiddag werd de samenwerkingsovereenkomst door beide partijen op feestelijke wijze ondertekend. De gemeente maakt per inwoner een contributie over aan SUN Twente, waarmee mensen die in financiële nood dreigen te raken, geholpen kunnen worden. Het gaat hierbij om personen die geen beroep kunnen doen op (wettelijke) voorzieningen, zoals bijzondere bijstand. En dát is wat SUN Twente voor de gemeente Losser zo interessant maakt.

„Nog voordat we officieel met elkaar begonnen waren, heeft SUN Twente de eerste mensen in Losser al kunnen helpen”, legt wethouder Jimme Nordkamp uit. „Waarmee? Dat verschilt per aanvraag. Het kan variëren van de aanschaf van een nieuwe wasmachine tot een behandeling bij de tandarts, waarmee iemand zijn of haar gebit kan laten herstellen.” Er wordt per casus gekeken of er een renteloze lening of een eenmalige gift nodig is.