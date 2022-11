Losser verhoogt vergoeding voor inzameling oud papier en karton: ‘Kregen steeds meer signalen’

De vergoeding voor containers die permanent of op vaste data op een vaste plaats staan, stijgt van €0,03 naar €0,04 per kilo. De vergoeding voor verenigingen en scholen die huis-aan-huis inzamelen stijgt van €0,03 naar € 0,06 per kilo. Deze verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023. De verhoging kost de gemeente jaarlijks ongeveer 15.000 euro.

Om te voorkomen dat verenigingen en scholen met de inzameling zouden stoppen, heeft het college besloten hier meer geld voor beschikbaar te stellen. Van Essen: „Wij vinden het belangrijk dat het oud papier in onze gemeente opgehaald blijft worden én dat verenigingen en scholen er wat aan over houden. Daarom vinden we het verantwoord om de inzamelvergoeding te verhogen. Tegelijkertijd hebben wij Twente Milieu gevraagd om met een alternatief inzamelplan te komen in het geval een inzamelende vereniging of school zou wegvallen. Op die manier willen we de continuïteit van de papierinzameling ook in de toekomst verzekeren.”