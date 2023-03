Losser wil verder uitbreiden; Gebied Hannekerveld in beeld

Dorp Losser wil verder uitbreiden. Daarvoor is het gebied Hannekerveld op de hoek van de van de Honingloweg en Lutterstraat aan de noordkant van het dorp in beeld.

Volgens de gemeente Losser is dat gebied de meest haalbare mogelijkheid voor een grootschalige uitbreidingslocatie voor woningbouw. Het terrein grenst aan de bebouwde kom van Losser en ligt in het verlengde van de recente nieuwbouwwijk De Saller.

Bezit

Een deel van de gronden op die plek zijn reeds in bezit van de gemeente Losser. Andere percelen zijn nog particulier bezit. Die gronden moet de gemeente nog verwerven.

Manier

Om te voorkomen die grond verkocht wordt aan derden, heeft Losser besloten voorkeursrecht op het gebied te leggen. Dat betekent dat eigenaren van grond in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente Losser te koop aan te bieden. „Op deze manier hebben we de mogelijkheid om de gronden te kopen die nodig zijn om in Losser nieuwe woningen te kunnen blijven bouwen”, zegt wethouder Jaimi van Essen.

Aanwijzing

Het voorkeursrecht is in eerste instantie drie maanden geldig. In die periode moet de gemeenteraad besluiten tot definitieve aanwijzing van de betrokken gronden. Gebeurt dat, dan is het voorkeursrecht geldig voor drie jaar.

De wijk Hannekerveld moet een gemixte wijk worden met woningen in diverse prijsklassen. „Daar kunnen we sociale huurwoningen bouwen en zorgen voor betaalbare woningen”, zegt wethouder Jimme Nordkamp. „Dat is voor onze inwoners van groot belang.”