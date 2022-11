Losser ziet niets in afschaffen ozb voor clubs

levensloop Joke (76) uit Overdinkel verloor op haar 6e een jaar van haar leven door een kinderver­lam­ming

‘Mamma is moe en vraagt aan mij of ik iets naar de keuken wil brengen. Ik heb al een tijdje de griep en zo moe, de laatste week lag ik op 2 stoelen in de woonkamer. Dan roep Mamma een beetje boos, toe vooruit help me even, maar ik zeg ik kan het niet kan me niet bewegen. Ik wil het echt wel want ik weet dat Mamma heel druk was geweest en daarom is ze zo moe.

5 november