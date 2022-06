Lossernaar Heideman in technische commissie internationale schaatsunie

NIEUWSUPDATE Ondraaglij­ke jeuk van zoveelste vertraging rondom overdracht bouwkavels Weerselo en hoe denken Oldenza­lers over evenemen­ten in hun stad?

DINKELLAND - Toeval bestaat niet. In de week dat Benny Tijkotte (voorman van Lokaal Dinkelland) aangeeft dat de bestuurscultuur in Dinkelland nu echt op de schop moet, verstuurt diezelfde gemeente een opmerkelijke brief naar de kandidaat-kopers van een kavel in de nieuwbouwwijk ’t Spikkert in Weerselo. In Oldenzaal haalden met name de evenementen deze week het nieuws. Op de Tutenberg in Vasse ging de nieuwe locatievoorstelling van Hydra (eindelijk) in première, op Het Hulsbeek moet Enjoy Live een blijvertje worden en de Oldenzalers mogen hun zegje doen over de evenementen in hun stad.

