Lossernaar Lars (27) opent stoffenwinkel in zijn geboortedorp: ‘De kick zit ’m vooral in de handel’

Het ondernemerschap is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader, Paul Elferink, runde jarenlang de Welkoop in Losser. „Als kind was ik daar heel vaak”, vertelt Lars Elferink. De drang om een eigen zaak te starten heeft alles met zijn opvoeding te maken. Acht jaar geleden stopte hij met school en klopte aan bij Herbert Textil in Alstätte. Lars begon in het magazijn, maar werkte zich steeds verder op. Regelmatig was hij te vinden op Duitse stoffenmarkten, waar zijn liefde voor het vak groeide. Na verloop van tijd kwam het besef: dit kan ik zelf ook. Het resulteert in een eigen stoffenwinkel in zijn geliefde geboortedorp. „Stoffen zijn nog steeds lucratief.”