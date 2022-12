Lossers kersthandbaltoernooi al vijftig jaar een hit: ‘Kinderen vinden het heerlijk te sporten na die lange kerstdagen’

Is de vijftigste editie van het toernooi al bijzonder, de prestatie van de twee organisatoren Lianne Spanjer en Mariël Meijerink is dat zeker ook. Zij organiseren al respectievelijk 35 jaar en 32 jaar het toernooi. „Een draaiboek hebben we wel, maar daar hoeven we nooit in te kijken”, zegt Spanjer. „We weten precies wie wat regelt, dat komt altijd goed”, vult Mariël aan.