Lossers openluchttheater strikt Youp van ‘t Hek op de valreep: ‘Afscheidstournee moésten we bij zijn!’

Youp van ’t Hek stond al jaren bovenaan het ‘wensenlijstje’ van Openluchttheater Brilmansdennen in Losser. Het bestuur deed verschillende pogingen de cabaretier naar Losser te krijgen. Dat lukte lange tijd niet. Bovendien gooide corona roet in het eten. „Toen hij zijn afscheid aankondigde met een laatste tournee, wisten we: hier moéten we bij zijn. En dat is gelukt! We hebben er ontzettend veel zin in”, zegt Miriam Reehuis, bestuurslid van de theaterorganisatie.