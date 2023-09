Losserse eigenaren van Expert blij met nieuw pand in Oldenzaal: ‘Ik geef gas, Frank trapt op de rem’

Lopende band moet einde maken aan valpartij­en in fietskel­der onder de Markt in Hengelo

Na de vele klachten over en (bijna) valpartijen in de fietskelder onder de Markt heeft Hengelo nu een lopende band geplaatst. Die moet het verlaten van de kelder een stuk eenvoudiger maken. Wel even aan denken bij de gang naar boven: beide remmen ingedrukt houden.