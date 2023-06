Losserse haringparty: Ruim 20 mille voor vier goede doelen

Deze Twentse 'uitvinding' helpt bij kinderen met overge­wicht

Niet alleen aandacht voor minder eten en meer bewegen, maar ook aandacht voor leefstijl. Het is een werkwijze die Cool 2B Fit in Twente al jaren toepast bij te dikke kinderen. En volgens betrokkenen werkt het. Ook bij de Oldenzaalse Emma, die in de lengte wel groeit maar niet in de breedte. „Sporten is stoer”, zegt ze.