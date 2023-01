Losserse ondernemers trekken aan de bel, diefstal neemt toe na opening Lagapad: ‘Het zijn grote egoïsten’

Dierentuin Nordhorn heeft 2503 dieren. Of niet… ‘Die parkiet hebben we al geteld, toch?’

Je zou denken dat dierentuinen, met al die beesten keurig in kooien, precies weten hoeveel ze er in huis hebben. Niet dus. Het Tierpark Nordhorn vlak over de grens bij Denekamp noteert 2503 dieren, maar geeft toe dat het een beetje een slag in de lucht is. Want de honderden parkieten weigeren een tijdje rustig op een stokje te zitten om te worden geteld.

6 januari