Louise (31) uit Losser in documentaire over werk in psychiatrie: ‘Zoveel mooie herstelverhalen’

indebuurt.nl Enschedese Vera (23) trekt in oude pand Chihuahua Shop: 'Een snoepwin­kel, maar dan met stenen'

Een jaar geleden verkocht ze vanuit haar slaapkamer haar allereerste steen via Instagram. Nu runt de Enschedese Vera Roolvink (23) haar eigen edelstenenwinkel in het voormalige pand van De Chihuahua Shop in Twekkelerveld. Even langswippen.