Lutternaren en veilingmeesters Peter en Charles haalden samen 16.000 euro op. Hoe doen ze dat?

DE LUTTE - Of het nou ongebruikte miskopen zijn uit de coronaperiode of de naam van het plein in de dorpskern, Peter Benneker en Charles Haarman weten als geen ander hoe ze een ludiek item onder de hamer moeten brengen. Wat is het geheim van deze succesvolle veilingmeesters van de Hellehondsdagen?

1.Hoeveel geld hebben jullie in totaal opgehaald?

Peter: „15.986 euro, om precies te zijn. Het mooie was dat er na afloop nog even een gulle Lutternaar naar voren kwam met een briefje van twintig. ‘Hier‘, zei hij. ‘Dan hebben jullie in ieder geval de 16.000 euro gehaald’. Prachtig, haha. Nog nooit eerder haalden we zoveel geld op. Echt een belachelijk bedrag, dat hadden we nooit verwacht. Het wordt moeilijk om dit volgend jaar te overtreffen.”

2.Wat was de klapper?

„Een volledig verzorgd weekend naar Schiermonnikoog. Onze oud-voorzitter is daar een aantal jaren geleden naartoe verhuisd. Elk jaar brengt hij opnieuw een item in. Zoiets kun je nergens anders kopen, ook niet bij een reisbureau. Dat maakt het natuurlijk heel uniek. Het weekendje leverde 3.400 euro op.”

3.Wat lag er nog meer onder de hamer?

„Een overkappingstocht, waarbij de winnaars binnen De Lutte in een oud Volkswagenbusje van overkapping naar overkapping worden gereden en overal iets te eten krijgen. En natuurlijk veilen we iedere editie de naam van het plein. Voor het komende jaar wordt het omgedoopt tot Stephan Scheper Huifkarverhuur, haha. Lang verhaal, maar ieder jaar is het weer een hilarisch tafereel.”

4.Waarom is deze veiling ieder jaar weer zo succesvol?

„Naast dat we creatieve en unieke items veilen, krijgen we ook ontzettend veel medewerking van dorpsbewoners, ondernemers en sponsoren. Daardoor kost de veiling ons in de basis niet heel veel geld. De verbinding in het dorp en de bereidheid om mee te helpen is immens. En natuurlijk zijn Charles en ik gezworen kameraden en hebben we aan één woord genoeg. Maar nogmaals, we doen dit echt met het hele dorp.”

5.Waar gaat het geld naartoe?

„Het geld gaat naar de stichting en wordt gebruikt om volgend jaar opnieuw een dorpsfeest te kunnen organiseren. We vinden het belangrijk om een vrij toegankelijk feest te blijven, dus zonder entree. En ja, dat moet gefinancierd worden. Verder is er dit jaar ook een bedrag naar twee goede doelen gegaan.”