Madeleine uit De Lutte beleeft op één vakantie twee nachtmerries: ‘Alles zat onder de kakkerlakken’

Sanne geniet nog elke dag bij de Broodbode in Losser: ‘Dat ronde broodje met een tomaatje, hoe heet dat?’

LOSSER - Bij de vestiging in Haaksbergen raakte Sanne Doppen (23) besmet met het virus van de Broodbode. Nu ze haar eigen Broodbode-toko bestiert, in hartje Losser, draait haar leven voor een groot deel om het werk in deze lunchroom. ‘Het is een kindje waar ik op moet passen.’

22 augustus