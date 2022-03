Magisch en ontzettend zwaar tegelijkertijd: Twentse vriendinnen beklimmen Kilimanjaro voor Hersenstichting

De twee Twentse vriendinnen beleefden enkele weken geleden, vanaf 5 februari, een onvergetelijke ervaring in Tanzania. Samen beklommen ze de met bijna 6000 meter de hoogste berg van Afrika. Onderweg overnachtte het duo in tentenkampen, net als de andere deelnemers van de tocht onder begeleiding van een bergsportorganisatie.

Astrid: „Het was een prachtige ervaring, onvergetelijk! Het was wel een stuk zwaarder dan verwacht. Ik had veel last van hoogteziekte, dat is iets waar je niet op kunt trainen. Maar Afrika is prachtig en de mensen zijn superlief en behulpzaam.”