Man (33) uit Haaksbergen overleden bij ongeval A1 Oldenzaal

Overdinkel: een typisch grensdorp met veel saamhorig­heid, maar ook met een rafelrand

OVERDINKEL - Grensdorp Overdinkel ligt onder een vergrootglas na de ontboezeming van scheidend raadslid Henk Filipsen. Het Burgerforumlid zou in z’n laatste vier jaar als volksvertegenwoordiger ernstig zijn bedreigd, zelfs met vuurwapens. Gaat het er altijd zo wild aan toe in het vroegere smokkeldorp of is dat wat Filipsen overkwam een zeldzaamheid?

6 oktober