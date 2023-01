Martin (52) uit Overdinkel woont in een Spaans paradijs: ‘In Nederland moet je er miljonair voor zijn’

Eens een TukkerDe mooiste dingen overkomen je vaak een beetje per ongeluk, zegt Martin Küpers (52). De geboren Overdinkelaar woont intussen ‘per ongeluk’ al meer dan tien jaar in het Spaanse paradijsje Calafell. „Ik wilde in Overdinkel begraven worden. Nu zeg ik: Cremeer me hier en flikker me in zee.”