Martini Kerlkes al 66 jaar bepalend voor het carnaval in Losser: 'Wagenbouw staat altijd voorop’

Hof van Twente en IT-be­drijf Switch komen er niet uit, rechter moet oordeel vellen in miljoenen­zaak na hack

De rechter moet toch een oordeel vellen over de miljoenenclaim van Hof van Twente op Switch IT Solutions uit Enschede. De gemeente eist dat het bedrijf opdraait voor de schade na de grote hack van de gemeentelijke computers in 2020. De rekening bedraagt 4 miljoen euro. Onderhandelingen liepen op niets uit.

11:06