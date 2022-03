Met De Stembus langs de stembus in de drive-through in Losser: ‘Leukste manier om te stemmen’

Johan (80) uit Losser verloor in twee jaar 4 vrienden: ‘Je moet niet altijd aan ellende denken, ik heb een mooi leven’

LOSSER - Het is deze vrijdag op de dag af twee jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Twente werd vastgesteld. Iedereen in de regio kent wel iemand die flink ziek is geworden of zelfs overleed. En dan heb je Johan van der Woning (80) uit Losser, die vier vrienden verloor. Niet eens zijn enige tegenslagen in de afgelopen jaren. Een gebroken man? Nee. „Ik heb een mooi leven.”

4 maart