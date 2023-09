Met golfkarretje naar ‘fenomeen voor Oldenzaal en omstreken’: Even naar Maria op de Tankenberg

LIVE eredivisie | FC Twente wil Europese uitschake­ling van zich af spelen bij FC Volendam

FC Twente strandde donderdag, net als vorig jaar, in de play-offs voor de Conference League. Vandaag moet de ploeg van trainer Joseph Oosting weer aan de bak in de eredivisie: Twente neemt het uit op tegen FC Volendam. De bezoekers zijn nog foutloos na twee duels in de nationale competitie, Volendam verzamelde nog geen punt. De aftrap is om 14.30 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.