Met sloop pand in De Lutte wordt plaats gemaakt voor drie schuurwoningen én mooie entree natuurgebied

Losser zoekt ontwikke­laar en hoopt snel te beginnen met woningbouw op oude locatie Martinus­school

De gebouw van de voormalige Martinusschool in Losser, op de hoek van de Zweermanstraat met de Enschedesestraat, is al een tijdje verdwenen. Als het aan de gemeente Losser ligt, komen daar in de nabije toekomst zeven starterswoningen.