Met struisvogelpolitiek van de Havana-coalitie en een tot op het bot getergd CDA gaat Losser vier spannende politieke jaren tegemoet

Uit toeristisch oogpunt is het een geweldige slogan: Losser, het Havana aan de Dinkel! In elk geval heel wat spannender dan het wat belegen ‘De schatkamer van Twente’. Voor het eerst sinds mensenheugenis is er in de nieuwe coalitie geen rol weggelegd voor het CDA. Burgerforum voelde er weinig voor met die partij in zee te gaan en liet D66 en de PvdA aanschuiven in het college. Dat Burgerforum niet in staat was uit de eigen gelederen een geschikte wethouders-kandidaat aan te leveren maar uitkwam bij Marian Oosterbroek, een GroenLinks-aanhanger uit Oldenzaal, mag veelzeggend worden genoemd. De groene outfit van Oosterbroek op de officiële statiefoto van het college is slechts een doekje voor het bloeden bij de christen-democraten. De partijkleur van het CDA keert daarmee nog enigszins terug in dit rode en linkse college. Maar dat is dan ook het enige.