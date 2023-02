Al ver voordat ’t spul er aan komt is het al volop carnaval in de anders zo stille Tulpstraat. Terwijl de optocht in het dorpscentrum met wat vertraging op gang komt, is het onder carports, in voortuintjes, op balkons en voor garageboxen al een tijdje dik feest.

Statafels en campingstelletjes onder partytentjes staan vol met bier, wijn, alcoholrijke shotjes, een beetje fris en schalen vol kaas, worst en zoutjes. Kleurrijk verklede families, vriendengroepen of bevriende buren hebben volle kruiwagens en aanhangwagens klaarstaan om te zorgen dat niemand deze middag droog hoeft te staan. Op de hoek met de Lutterstraat hebben de vrienden van ’t Heuske een grote oplegger neergezet voor een mooi uitzicht en plek voor een boerenkapel. „Machtig mooi dat het na twee jaar zonder nu weer kan”, roept prins Stef, die kort daarvoor door zijn vrienden tot hoogheid is gebombardeerd.

Maar dan klinkt het ineens hard door alles heen: ‘Doar kump ’t spul an’ en meteen draaien alle hoofden richting het eind van de straat waar de carnavalisten van De Opkikkers de optocht op sleeptouw nemen.

Wat volgt is een bonte stoet met imposante praalwagens en loopgroepen van verenigingen uit alle kerkdorpen van Losser, afgewisseld met allerlei eenlingen, tweelingen en losse loopgroepen met een keur aan ludieke motto’s en uitdossingen. Aangenaam is dat bijna alle deelnemende verenigingen hun volumeknoppen een paar streepjes terug hebben gedraaid.

Ode

Globetrottertroela heeft zich gehuld in enorme wereldbol, de Böggelrieders nemen alle denkbare ziektebeelden wel heel letterlijk en De Bosdûvelkes uit De Lutte brengen een uitbundige ode aan de wegwerkers. Om wat extra lengte in de optocht te krijgen is volop ruimte gemaakt voor de sponsors. De optocht is vooral ook een mooie reünie voor uitgevlogen Lossernaren, die al drinkend en feestend hele stukken van de optocht ongezien aan zich voorbij laten gaan.

Treetjes cola en sinas

Veiligheid staat voorop bij de optochtcommissie. Bij de start houdt secretaris Tamara Tiethoff alles goed in het oog. De vaak kolossale tractorwielen zijn afgeschermd met bumpers rondom en begeleiders houden het publiek op veilige afstand. Op de wagens zijn alleen treetjes met cola en sinas zichtbaar. Het advies om even met alcohol te wachten tot na de eindstreep lijkt goed te worden opgevolgd. Wat betreft de muziekkeus op de wagens is nog wel wat aan te merken, waar het gaat om soms ronduit vrouwonvriendelijke teksten. Een leuke vertraging werd veroorzaakt door een huwelijksaanzoek ergens op de route. Of het een ‘ja’ is geworden, is onbekend.

Uitslagen:

Praalwagens: 1. C.V. De Hoalthakkers - Losser - Los in ’t betoverd bos, 2. C.V. De Tuffelkeerlkes - De Lutte - Reptielen oet ’t Tuffellaan, 3. C.V. De Bosduvelkes - De Lutte - Ode aan de wegwerkers

Grote groepen 1. De Böggelrieders en Daansers - Losser - Volgend jaar zijn we beter

Kleine groepen: 1. EKV Bloemnwiefkes - Enschede

Eén- en tweelingen: 1.Mathilde Damhuis - Losser - Globetrottertroela

Winnaar publieksprijs ‘Geinig Aöske’ C.V. De Tuffelkeerlkes - De Lutte