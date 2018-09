'Muiter' Wesley Sneijder maakte indruk op Twentse hotelbaas

Een muiter, grappenmaker én warm persoon: volgens hotelier Raymond Strikker van De Bloemenbleek is Wesley Sneijder het alle drie. De recordinternational van Oranje bezocht De Lutte jarenlang voor trainingskampen met Ajax. "Hij was altijd in voor een dolletje, zocht graag de grenzen op. Een muiter in de goede zin van het woord", zegt Strikker.

Geintje met Davids

Voormalig international Johnny Heitinga vertelde deze week een hilarische anekdote over Sneijder, die zich afspeelt in Twente. Hij en 'Wes' hadden tijdens een trainingskamp in De Lutte eens de hotelkamer van Edgar Davids volledig leeggehaald. Een typisch staaltje voetbalhumor. Maar de twee grappenmakers kregen tot laat in de avond geen enkele reactie van 'de pitbull'.

Plots rinkelde 's avonds laat de kamertelefoon van Sneijder en Heitinga. "'Een belletje van de receptie: meneer Davids geeft jullie vijf minuten om zijn bed terug te zetten ", vertelde Heitinga. "Nou: we hebben gerend over die gang kan ik je vertellen." Strikker herinnert zich het voorval nog goed. "Het was een vrolijke tijd, met jongens als Huntelaar, Sneijder, Heitinga en Stam. Aardige jongens die anders waren dan anderen. Die altijd een praatje maakten of kwamen dollen met de meiden bij de receptie."

Champagne

Volgens Strikker is er in die jaren veel meer gebeurd: kwajongensstreken in het hotel of spelers die 's avonds laat weg glipten. Of Sneijder daar ook bij hoorde, weet hij niet meer precies. "En als hotelier moet ik ook niet alles willen weten. Maar Wesley is wel een jongen die je bijblijft als persoon. In 2008 was ik bijvoorbeeld bij het EK in Oostenrijk als toeschouwer. Voor een wedstrijd kwam de selectie langsgelopen. Ondanks dat ik achteraan stond herkende Wesley me direct en gaf hij me een knuffel. Dat zijn mooie momenten."