Na afsluiting in de wintermaanden willen bewoners van Grote Lutterveldweg dat hun weg wordt aangepakt

Tot voor een aantal jaren geleden was de familie Koekoek niet per se aangewezen op de Grote Lutterveldweg om de achterliggende Postweg te bereiken. Met toestemming van hun toenmalige achterbuurman mochten ze over diens erf rijden. Die medewerking bespaarde hen een rit over een weg die grote delen van het jaar in een slechte staat verkeert. „Nu gaat het wel”, vertelt Chantal, „en heb je alleen last van het stof. Maar in de wintermaanden, als het hier nat en smerig is, dan zitten er grote gaten in de weg. In het voor- en najaar schuiven ze het vaak vlak. Maar echt goed wordt-ie dan nog niet.”