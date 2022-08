Na Beuningen volgt ook Losser met nieuwe belevingsfietsroute door de natuur

De route is op te halen bij de Tourist Info in De Lutte of Losser en kost 4 euro. Onderweg fiets je door de natuurgebieden Boerskotten, Haagse Bos en Duivelshof. Er kan afgeweken worden van de route om een bezoek te brengen aan het Arboretum Poortbulten of de klompenmakerij Koop in De Lutte. In Losser is het mogelijk een bezoek te brengen aan Steenfabriek De Werklust.