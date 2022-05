Na ongeluk met huifkar krijgt Lossers voetbalteam huldiging op tv: ‘Ze hebben het verdiend’

Tot grote verrassing van het team was er vrijdagavond een huldiging op het Raadhuisplein. Assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord, net terug van de verloren finale van de Conference League in Tirana, overhandigde de beker. Hij had liever zelf een beker in ontvangst had genomen. Dat feest ging niet door na het verlies van AS Roma. De huldiging in Losser was zaterdagavond op televisie. Aanvoerder Mike, met 14 hechtingen in zijn arm, zei op tv blij te zijn dat niemand van het team blijvend letsel aan het ongeluk had overgehouden.