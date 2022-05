Na twee jaar gaat Hongertocht eindelijk in première in Losser: ‘Kinderen liepen met kiezeltjes in hun schoenen’

„We zijn onmeunig blij”, zegt regisseur Gerard Beuvink opgetogen. „Nu kunnen we het eindelijk op een gepaste manier afsluiten.” Zonder het vooraf te weten is hij ingehaald door de tijd, stelt hij. Beuvink doelt op de insteek van de film: kinderen laten nadenken over wat vrijheid voor hen inhoudt. Een onderwerp dat nog nooit zo aan de orde is geweest als nu. „Onvoorstelbaar dat 2000 kilometer verderop een land wordt verwoest door oorlog. Voor vrede en vrijheid moet je vechten, het is niet vanzelfsprekend.”