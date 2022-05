Natuurbrand in Losser onder controle, ook deel bos in Notter vat vlam

Met video Romée (18) uit Losser in finale Miss Norway: ‘Ik wil niet dat superdunne voorbeeld zijn’

BJØRKELANGEN - Ze is 18 jaar, komt uit Losser en staat in de finale van Miss... Norway! Romée Dahlen woont sinds haar elfde in het Scandinavische land. Wat haar een goede miss maakt? „Ik ben gewoon mezelf en zie graag dat het ideale plaatje van de wereld verandert in het echte plaatje.”

11 mei