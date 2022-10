Nelis uit De Lutte is verkeerslawaai meer dan beu: ‘Het wordt steeds erger’

met video Omgekeerde vlaggen gaan weg, wat vindt Twente daarvan? ‘Die vlag zo laten wapperen is het minste wat we kunnen doen’

De omgekeerde vlag werd in de afgelopen maanden het symbool van het boerenprotest in Nederland. Ze wapperden aan gevels, in weilanden, uit auto’s, maar ook aan verkeersobjecten van de provincie. Die is daar nu klaar mee, deze week worden ze overal verwijderd. Goed of niet? Verslaggever Arjan te Bogt peilde de stemming in Losser.

28 september