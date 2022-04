Nick Zwiers na twee jaar TuS Gildehaus terug in Nederland bij De Lutte: ‘Verschil in beleving is enorm’

Met Nick Zwiers kwam er in de zomer een onverwachte versterking voor De Lutte. De centrale verdediger uit Gildehaus zocht zijn voetbalgeluk in Nederland. Daarvoor speelde hij twee seizoenen voor de plaatselijke TuS Gildehaus. Zwiers is een Nederlander, maar woont in het Duitse dorp vlak over de grens. De 29-jarige verdediger is geen onbekende in het Twentse amateurvoetbal. Zwiers komt van oorsprong uit Hengelo en voetbalde in zijn voormalige woonplaats bij Tubantia en Juliana’32. Bij Tubantia was Zwiers jeugdspeler. Verder speelde hij nog voor Rigtersbleek en Sportlust Glanerbrug.