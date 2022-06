Nieuw kunstgras voor SV De Lutte moet begin oktober bespeelbaar zijn

nieuwsupdate Het nieuws van de week in vogel­vlucht: drama bij kampioens­feest in Losser en vv Oldenzaal knokt voor voortbe­staan

OLDENZAAL - Wanneer trek je de stekker eruit? Voor de leden van vv Oldenzaal is dat moment nog niet gekomen. Ondanks alle problemen voelen zij er nog weinig voor hun club definitief naar de geschiedenisboeken te verwijzen. De hoop is nu gevestigd op een samenwerking met ZVV De Esch. Maar wat blijft er nog over van de club als gekozen wordt voor die reddingsboei? Landelijke media-aandacht was er voor een dramatische huifkartocht van een kampioensteam van KVV Losser én de spotgoedkope algemene begraafplaats naast deze club. En de rechter moet eraan te pas komen om een eind te maken aan conflict over de pastorie in het zo vreedzame Beuningen.

28 mei