Nieuwe noabers op de deel in Lutterzand Literair: ‘De lockdown heeft laten zien hoe belangrijk lezen is’

De eerste editie van Lutterzand Literair in 2019 was een gok, zij het een weloverwogen gok. Als impresario voor tal van schrijvers wist Dorine Holman immers al dat lezers graag de man of vrouw achter het boek in het echt willen zien. Het is de gelegenheid om alles te weten te komen over hun favoriete roman. Hoe is het verhaal ontstaan? Zitten er autobiografische elementen in? Wat wordt met een bepaalde verhaallijn bedoeld? Of: hoe ziet een dag van een schrijver er eigenlijk uit?