Noaberschap thema van derde editie Lutterzand Literair: ‘Festival heeft al vaste plek gevonden’

Dorine Holman: „Het oorspronkelijke idee was en blijft om leuke dingen te doen op het snijvlak van literatuur en natuur van het Lutterzand. In de winter, maar in mei kan het ook. Misschien wordt het mooi weer. Dan kunnen we mogelijk meer buiten doen. We zullen zien hoe de mensen reageren. Ik ben heel benieuwd, al blijf februari toch ook een mooi moment.”