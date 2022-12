Nog voor de poorten officieel geopend zijn, staan de eerste schaatsers al op het ijs in Losser: ‘Meteen mijn spullen gepakt’

Hotel De Grote Zwaan in De Lutte op zoek naar Handige Vladimirs en hogere OZB in Oldenzaal dankzij vrijheid in CDA-frac­tie

Wa'k zegg'n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: hotel De Grote Zwaan in De Lutte is op zoek naar Handige Mustafa's en Vladimirs die meehelpen met de verbouwing en in Oldenzaal gaat de OZB omhoog dankzij het ontbreken van fractiediscipline’

2 december