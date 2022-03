Oldenzaalse en Losserse schoolkinderen wensen de vrede voor iedereen in Oekraïne

OLDENZAAL/LOSSER - De muzikale inzamelingsactie voor de vluchtelingen uit Oekraïne, twee weken geleden in de stadhuishal en Bombazijntuin, krijgt een vervolg in het openluchttheater Brilmansdennen in Losser.

Komende vrijdag van 17 tot 18 uur (theater open 16 uur) zijn schoolkinderen uit de groepen 6 t/m 8 van de basisscholen in Oldenzaal en Losser aan de beurt om op muzikale of theatrale manier hun steentje bij te dragen. Dit initiatief van de stichting Noot voor Nood komt voort uit een spontane muzieksessie tijdens de Oekraïne-actie in het stadhuis, waar meerdere muzikanten een bijzondere versie van het Rolling Stones-nummer ‘You can’t always get what you want’ ten gehore brachten.

Afgelopen week is dit lied opgenomen in de muziekstudio. De muzikanten komen vrijdag in dezelfde samenstelling nog eens samen in het Losserse theater om dit lied live te spelen voor en samen met zoveel mogelijk schoolkinderen. Het nummer wordt begeleid door het koor De Potters. Rondom dit optreden mogen de kinderen ook zelf een optreden verzorgen. We nodigen de kinderen uit om zelfgemaakte spandoeken mee te brengen of een ander creatief idee uit te voeren om zich te uiten tegen het geweld in Oekraïne.

Videoclip voor Oekraïne

Vrijdagmiddag om 15.30 uur staan er meerdere bussen klaar voor het Oldenzaalse stadhuis, om kinderen naar Losser te brengen. Iedereen mag gratis mee en rond 18.45 uur is iedereen weer terug in Oldenzaal. De kinderen mogen ook op eigen gelegenheid naar het theater aan de Gildehauserweg komen. Schoolkinderen uit omliggende plaatsen zijn eveneens van harte welkom om mee te doen aan dit vrolijke kinderfeest voor het goede doel en om te laten horen en zien dat zij vrede wensen voor iedereen in Oekraïne. Tijdens deze happening worden video-opnames gemaakt.

Samen met de studio-opname van de gelegenheidsband wordt daar een videoclip gemaakt die via de diverse social media-kanalen te zien zal zijn. De ouders zijn via sociale media en mailverkeer op de hoogte gesteld. Om in te schatten hoeveel bussen er nodig zijn, verzoekt Noot voor Nood de diverse schoolleidingen om te mailen hoeveel kinderen er meegaan. Dit kan naar: johnnyloohuis@gmail.com