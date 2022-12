Ondanks verzet komen de eerste Twentse windturbines er, maar pas in 2028

UPDATE | MET VIDEO Antiekwin­kel in Glane getroffen door grote brand

GLANE - In een antiekwinkel in Glane is vannacht getroffen door een brand. De brandweer rukte met groot materieel uit naar het pand aan de Gronausestraat. Vroeg in de ochtend, omstreeks 6.30 uur, werd het sein brandmeester gegeven.

1 december