Ongeloof na openbreken geldkistje Mariakapel in Overdinkel: ‘Kan er met mijn hoofd niet bij...’

OVERDINKEL - „Ik heb er echt geen woorden voor... Wie doet er nou zoiets?” Ellen Bijkerk-Jansink staat samen met Annie Gerritzen bij Mariakapel De Geurmei aan de Goormatenweg in Overdinkel. Dinsdag werd er ontdekt dat het geldkistje opengebroken is. De kapel werd daarbij beschadigd.

Het geldkistje, met de nodige precisie in de muur van het kapelletje geplaatst, werd waarschijnlijk met een koevoet opengebroken. Het zorgt voor frustratie bij Bijkerk-Jansink en Gerritzen, die in het bestuur van de Stichting Mariakapel De Geurmei zitten. Ze begrijpen niet dat er mensen zijn die dit proberen.

Noaberinitiatief

In 2007 kwamen de buurtbewoners op het idee om een Mariakapel te realiseren aan de Goormatenweg. Niet alleen voor katholieken, maar voor iedereen. „Het is een mooie meditatieplek”, vertelt Bijkerk-Jansink. „Mensen kunnen hier tot rust komen.” In de zomer van 2009 werd er door de buurt hard gewerkt aan de realisering, op 26 september 2009 is de kapel ingezegend.

Willy Jansink en Willy Elshoff, die betrokken waren bij de bouw, zijn inmiddels overleden. Voor Bijkerk-Jansink en Gerritzen heeft het plekje dan ook een emotionele waarde. „Dat er mensen zijn die erover nadenken om het geldkistje te slopen, en dat vervolgens ook doen... Daar kan ik met mijn hoofd niet bij”, stelt Gerritzen, die wordt aangevuld door Bijkerk-Jansink. „Willy Jansink wilde, na zijn overlijden, graag dat er wat van zijn as in het kapelletje geplaatst zou worden. Dat is ook gebeurd. Dan is dit echt verschrikkelijk.”

Het opengebroken geldkistje in Mariakapel De Geurmei in Overdinkel.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat vandalen schade aanrichten in de Mariakapel. In 2014, tijdens de paasdagen, werd het oorspronkelijke Mariabeeld gestolen. Het beeld werd er geplaatst door Gerard Gervink, die het zag als een eerbetoon aan zijn ouders. „Destijds werd de constructie om het beeld te beschermen er met grof geweld vanaf getrokken”, gaat een zichtbaar boze Bijkerk-Jansink door. „Daarbij raakte ook de rest van de kapel beschadigd.”

Quote Ik heb er geen woorden voor, wie doet er nou zoiets? Ellen Bijkerk-Jansink, voorzitter Stichting Mariakapel De Geurmei

Ditmaal hadden de vandalen het gemunt op het geldkistje. „Daar begrijp ik echt helemaal niets van”, foetert Gerritzen. „Het is bedoeld voor de mensen die een kaarsje aan willen steken. Het geld voor de kaarsjes kan in het geldkistje gestopt worden. Het is echt niet zo dat er veel geld in zit... Ongelooflijk dat mensen dat willen stelen.”

Veiligheidsmaatregelen

De Stichting Mariakapel De Geurmei denkt er serieus over na om een camera te gaan plaatsen bij de kapel, maar men vindt het eigenlijk te gek voor woorden dat hier überhaupt over nagedacht moet worden. „Dat kan toch niet de bedoeling zijn? We zijn met de stichting in overleg, maar hebben nog niet besloten of we dit gaan doen”, stelt Bijkerk-Jansink, die ook een beroep doet op de gemeente Losser. „We zouden graag zien dat de gemeente actiever gaat handhaven. Niet alleen in de buurt van de Mariakapel, maar ook in andere openbare gebieden in de omgeving.”

„Ik begrijp er echt niets van, dat mensen dit doen... Het kapelletje heeft voor veel personen een emotionele en persoonlijke link. Ik heb er echt geen woorden voor...”, zo vertelt Bijkerk-Jansink bij vertrek nog maar eens.

Volledig scherm © Frans Nikkels Fotografie